توتنهام يودع ملعبه التاريخي أمام اليونايتد وليفربول يبحث عن دوري الأبطال

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تستكمل اليوم مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي، من خلال قمة الأسبوع التي ستجمع بين توتنهام الثاني برصيد 77 نقطة، ومانشستر يونايتد السادس برصيد 65 نقطة، على ملعب وايت هارت لين.

ولم يتمكن توتنهام من الفوز على مانشستر يونايتد على ملعبه في آخر 15 مباراة سوى الموسم الماضي فقط، وبثلاثية نظيفة حيث تعادل في 6 مباريات وخسر 8، وهي الخسارة الوحيدة لليونايتد أمام توتنهام في آخر 5 مباريات بينهما في الدوري والمباراة الوحيدة التي استقبلت شباك الشياطين الحمر فيها أهداف من السبيرز.

وبدوره فشل مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، في الفوز على توتنهام في آخر 4 مباريات على وايت هارت لين، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما، بل ولم يفز في الدوري على ملعب توتنهام منذ شهر أغسطس من عام 2005، عندما كان مدربا لتشيلسي.

وتعرض توتنهام لخسائر أمام مانشستر يونايتد في الدوري أكثر من أي فريق آخر، وذلك في 32 مباراة، ومن جانبه فشل مانشستر يونايتد في هز شباك توتنهام في آخر زيارتين لملعب وايت هارت لين، ولم يسبق للشياطين الحمر أن فشلوا في هز شباك فريق 3 مباريات متتالية سوى إيفرتون في الفترة ما بين عامي 2012 و2015، إلى جانب تشيلسي في 4 مباريات في الفترة ما بين عامي 2003 و2007.

ويخوض توتنهام مباراته الأخيرة على ملعب وايت هارت لين قبل الانتقال إلى ملعبه الجديد الموسم المقبل، ويإمكانه توديع ملعبه على أفضل نحو من خلال عدم التعرض لأي خسارة عليه هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخ النادري منذ موسم 1964- 1965.

وفي إطار نفس الجولة يرحل ليفربول الرابع برصيد 70 نقطة لمواجهة وست هام الـ12 برصيد 42 نقطة على ملعب لندن وعينه على الخروج بالنقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وتمكن وست هام من التغلب على ليفربول في أخر مباراتين في الدوري على ملعبه ولم يسبق له أن فاز على الريدز في 3 مباريات متتالية منذ عام 1999، بل ولم يحافظ ليفربول على نظافو شباكه على ملعب وست هام في أخر 10 مباريات وتحديدا منذ التغلب عليه بثلاثية نظيفة في عام 2009.

ولم تنتهي أي مباراة من الـ11 السابقة بين الفريقين على ملعب وست هام بالتعادل حيث فاز وست هام بأربع مباريات مقابل 7 لليفربول وانتهت مباراة واحدة بالتعادل في عام 2001، ولم يتمكن ليفربول من الفوز على وست هام في أخر 5 مباريات جمعت بينهما في جميع المسابقات وهي أسوأ مسيرة للريدز منذ عام 1965.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

كريستال بالاس- هال سيتي الساعة 13:00

وست هام- ليفربول الساعة 15:15

توتنهام- مانشستر يونايتد الساعة 17:30