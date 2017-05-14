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المالية: عائد أذون الخزانة يواصل التراجع بنسبة 19.27%

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المالية: عائد أذون الخزانة يواصل التراجع بنسبة 19.27% المالية: عائد أذون الخزانة يواصل التراجع بنسبة 19.27%

التحرير

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كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية عن استمرار انخفاض العائد على أذون الخزانة بنسبة بلغت نحو 19.27% خلال الأسبوع الماضى.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يومًا تراجع بواقع 0.077 نقطة أساس، ليصل أقل عائد إلى نحو 18.83%، في مقابل 19% خلال الأسبوع قبل الماضى، وقدمت البنوك سيولة بأكثر من 14 مليار جنيه، عبر 259 عرضًا، فيما قبلت وزارة المالية 9.11 مليار جنيه من خلال 141 طلب.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية.

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كما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا بنحو 0.11 نقطة أساس، مُسجلًا نحو 19.27%، بعد تغطية العطاء بواقع 2.5 مرة، بقيمة 15.8 مليار جنيه عبر 205 طلبًا، فيما قبلت وزارة المالية نحو 6.9 مليار جنيه عبر 47 طلب.

وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 273 يوما بنحو 0.12 نقطة أساس، مسجلا 19%، وبلغ أقل عائد نحو 18.89%، بينما وصل معدل تغطية العطاء في الأسبوع الماضي إلى 1.8 مرة، بقيمة 10.7 مليار، فيما وافقت المالية على 6.8 مليار جنيه عبر 78 عرض.

وسجل متوسط العائد على أذون أجل 357 يومًا 18.98% لأول مرة منذ 6 أسابيع بعد وصول معدل تغطية العطاء إلى 3.2 مرة، بقيمة 18.9 مليار جنيه من خلال 203 عروض، بينما قبلت وزارة المالية نحو 7 مليارات جنيه عبر 63 طلب.

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