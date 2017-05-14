بالصور.. "دارين حداد" بإطلالة ملكية جريئة بختام أسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة
"دارين حداد" بإطلالة ملكية جريئة بختام أسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة
"دارين حداد" بإطلالة ملكية جريئة بختام أسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة
نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (31)
"دارين حداد" بإطلالة ملكية جريئة بختام أسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة
"دارين حداد" بإطلالة ملكية جريئة بختام أسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة
"دارين حداد" بإطلالة ملكية جريئة بختام أسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة
"دارين حداد" بإطلالة ملكية جريئة بختام أسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة
كتبت- هاجر حاتم:
تصوير- أحمد طرانة:
حرصت الفنانة التونسية "دارين حداد" على حضور حفل ختام أسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة، بأحد الفنادق الكبرى.
حيث ارتدت "jump suit" من التول الشفاف باللون البينك، من توقيع مصممة الأزياء التونسي سامية حريم، ووضعت تاج من الريش على شعرها، واستخدمت ميكب يبرز عينيها.
شهد الحفل حضور العديد من نجوم الموضة والمجتمع والفن، من بينهم الفنانة فيفي عبده، المطربة مي حريري، الفنانة ساندي، والفنانة دارين حداد.
#الكلمات المتعلقة
اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا