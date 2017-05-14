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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 21 39

الإسكندرية 20 31

بورسعيد 21 29

دمياط 20 30

الإسماعيلية 18 40

السويس 19 40

العريش 15 33

مرسى علم 24 37

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الغردقة 23 40

شرم الشيخ 25 38

المنيا 22 41

الفيوم 20 40

أسيوط 22 41

سوهاج 23 42

الأقصر 24 43

أسوان 26 44

الوادى الجديد 24 42

قنا 23 42

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