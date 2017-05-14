تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 39

الإسكندرية 20 31

بورسعيد 21 29

دمياط 20 30

الإسماعيلية 18 40

السويس 19 40

العريش 15 33

مرسى علم 24 37

شاهد أيضا

الغردقة 23 40

شرم الشيخ 25 38

المنيا 22 41

الفيوم 20 40

أسيوط 22 41

سوهاج 23 42

الأقصر 24 43

أسوان 26 44

الوادى الجديد 24 42

قنا 23 42