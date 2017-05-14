للمرة الرابعة على التوالي.. بنفيكا بطلا للدوري البرتغالي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

توج بنفيكا بطلاً للدوري البرتغالي لكرة القدم بطريقة رائعة بعد فوزه 5-صفر على فيتوريا جيمارايش، ليحصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

ويتقدم بنفيكا بفارق ثماني نقاط على غريمه اللدود بورتو وهو فارق لا يمكن تعويضه قبل جولتين على النهاية.

وحسم بنفيكا، الذي امضى مدربه روي فيتوريا أربع سنوات مع جيمارايش، المباراة في أول 16 دقيقة بعدما تقدم بهدفي فرانكو سيرفي وراؤول خيمينيز.

شاهد أيضا

وأضاف بيتسي الهدف الثالث بعد تبادل للكرة مع جوناس الذي سجل الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول في ظل تراجع جيمارايش الذي فاز في اخر سبع مباريات بالدوري.

وأضاف جوناس الهدف الخامس من ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني.