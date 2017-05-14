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الجمعة.. مسابقة للتزلج على الجليد للأطفال لتنشيط السياحة بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

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شرم الشيخ - أحمد السيد:

ينظم أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، يوم الجمعة المقبل، مسابقة للتزلج على الجليد للأطفال، لتنشيط حركة السياحة بمدينة السلام.

وأوضح منظمي المسابقة، لـ" مصراوي "، أن المسابقة تضم جميع الجنسيات المقيمة إقامة دائمة بشرم الشيخ، وأن الهدف من تنظيم المسابقة تنشيط السياحة وإظهار جمال مدينة شرم الشيخ، والتأكيد على أن آمنة تماما وتوصيل رسالة للعالم أن مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام.

يأتي ذلك في إطار حرص المنتجعات السياحية علي رعاية ودعم مثل هذه المسابقات، التي من شأنها المساهمة بصورة فعالة في عرض المنتج السياحي المصري علي المستوى الدولي وتحسين الصورة الذهنية، وأيضا بهدف الترويج للمقصد السياحي المصري بتوجيه رسالة للعالم أجمع ممثلة في هؤلاء المتسابقين بأن مصر بلد آمن قادرة علي استضافة أي حدث؛ ما يساهم بشكل مباشر في إقبال السائحين وزيادة نسبة الإشغالات السياحية في شرم الشيخ.

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