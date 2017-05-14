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فيديو| خالد الجندى: نعتقد أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين

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فيديو| خالد الجندى: نعتقد أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين فيديو| خالد الجندى: نعتقد أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين

التحرير

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أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على سؤال: "لماذا خلق الله 3 أديان، وأي دين هو الدين الصحيح؟"، قائلًا: إنه يعتقد أن الدين عند الله الإسلام، موضحًا أن الإسلام لا يعني الدين الذي نزل على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني الاستسلام لله عزوجل.

وأكد "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "مساء "، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية "dmc"، "الرأي ده يلزمني كمسلم ومعرفش الرأي إيه بالنسبة للأديان الأخرى"، لافتًا إلى أن جميع الأنبياء كانوا يستسلمون لله، موضحًا أننا نعتقد أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين.

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وتابع: "صاحب الدين ربنا ساكت علينا، ليه إحنا نكفر بعض ونقتل فى بعض".

 

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التحرير

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