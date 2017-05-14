أسعار العملات اليوم الأحد 14 مايو 2017 في بنك مصر الحكومي

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاحد :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٨٨١٤
|٥٩.٣٠٦٣
|05/09 1:00 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦٠٨٩
|٤٧.٨٥٤
|05/09 1:00 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٣٤
|٤٦.٨٥٧٢
|05/09 1:00 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٦
|٤.٩٥٤٤
|05/09 1:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١١٩
|05/09 1:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٥٨
|٤.٨١٠٥
|05/09 1:00 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨٨٨
|٢٥.٤٣٤٩
|05/09 1:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢٣.٢٣٦٣
|٢٣.٤٣٥٢
|05/09 1:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٦٣٧٥
|٢.٦٧٤٢
|05/09 1:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٧٤٩
|٢.١٠٦٢
|05/09 1:00 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٣٠٢
|٢.٠٥٦٧
|05/09 1:00 ص
|يورو
|١٩.٦٢٢٩
|١٩.٨٨٤٨
|05/09 1:00 ص
|فرنك سويسري
|١٨.٠٤٣٨
|١٨.٢٨٠٤
|05/09 1:00 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|05/09 1:00 ص
|ين ياباني
|١٥.٨٧٠٩
|١٦.٠٥٠٧
|05/09 1:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.٢٥٩٧
|١٣.٣٩٣٦
|05/09 1:00 ص
|دولار كندي
|١٣.٠٩٦٥
|١٣.٢٢٢٦
|05/09 1:00 ص
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads