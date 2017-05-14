فيديو| كريم حسن شحاتة: «هجوم الأهلي أمام زاناكو كان ضايع»

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انتقد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أداء الأهلي أمام ضيفه زاناكو الزامبي، معلقًا «الناحية الهجومية للأهلي كانت ضايعة».

وأضاف «شحاتة»، خلال حلقة أمس السبت، من برنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه على قناة النهار رياضة، أن ما كان ينقص الأهلي هو الهجوم بشكل جماعي، مشيرًا إلى أنه كان يفضل البدء بوليد سليمان ومؤمن زكريا أساسيان بدلًا ميدو جابر، وجونيور أجاي.

وتابع، أن الفريق الأحمر طوال الـ90 دقيقة، لم يكن له أي شكل هجومي، مؤكدًا أن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، لم يكن موفقًا في اختياراته.

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وتعادل الأهلي أمام ضيفه زاناكو الزامبي، بدون أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



