فيديو| إبراهيم حسن: «إحنا زهقنا ويارب نسيب مصر قريب»

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قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، إن فريقه يتعرض لظلم تحكيمي باستمرار، رغم وقوف ناديه خلف الحكام.

وتعجب «حسن» خلال تصريحاته لقناة «النيل للرياضة»، من إسناد إدارة مباراة فريقه أمام إنبي، في ربع نهائي بطولة كأس مصر، لحكم درجة ثانية، بدلًا من الاستعانة بحكام دوليين، خاصة أن المباراة في الأدوار النهائية ببطولة هامة.

وأضاف، أنه تعرض للطرد ظلمًا خلال اللقاء، «عايز لما يروح يقول أنا طردت إبراهيم حسن، بس في الآخر ربنا كرمنا وكسبنا».

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وتابع، أن فريقه استحق التأهل، لأنه يقدم أفضل كرة في مصر، بأقل الإمكانيات، وجميع الفريق تعمل لنا ألف حساب، مطالبًا اتحاد الكرة بمراجعة حساباته، «إحنا اتمرمطنا ظلم بالذات أنا وحسام والمصري، ورغم كده كل الناس هاجمت الحكام إلا إحنا، الظاهر اللي بيحب مصر بيبقى فيه تربص بيه بطريقة غريبة، ومش فارقة معانا، وإن شاء الله نطلع برة مصر، لإن الموضوع بقى يزهق بصراحة».

وتأهل المصري للدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، على حساب إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس السبت، على ستاد الجيش بالسويس.