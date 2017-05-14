زيزو: سعيد بحسام غالي.. وكنت أتمنى البقاء مديرا فنيا للأهلي

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أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، سعادته بمشاركة حسام غالي، قائد الفريق الأحمر أمام زاناكو، مشيرًا إلى أن غياب حسام عاشور أثر سلبيًا على قدرات الأهلي في منطقة وسط الملعب.

وتابع «زيزو» خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن قلق جماهير الأهلي «مشروع» بعد التعادل أمام زاناكو، موضحًا أن معظم اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم باستثناء محمد نجيب، وعمرو السولية، ووليد سليمان.

وأضاف، أن لقاء القطن الكاميروني في الجولة الثانية بدور المجموعات «صعب وحاسم»، في مسيرة الفريق، وأن الفوز بالمباراة سيكون في غاية الأهمية، كما أن التعادل لن يكون سيئًا.

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وكشف «عبد الشافي»، عن سعادته الكبيرة بالفوز ببطولة السوبر على حساب الزمالك موسم 2015، معلقًا «أغلى من سعادتي بتسجيل الأهداف وأنا لاعب وكنت أتمنى البقاء على رأس الجهاز الفني بعد الفوز بالبطولة».

وتعادل الأهلي أمام ضيفه زاناكو الزامبي، بدون أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.