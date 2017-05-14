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معتز عبد الفتاح: الجيش الليبي أصبح أضعف تسليحا من الميليشيات

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معتز عبد الفتاح: الجيش الليبي أصبح أضعف تسليحا من الميليشيات معتز عبد الفتاح: الجيش الليبي أصبح أضعف تسليحا من الميليشيات

التحرير

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشكلة ليبيا تكمن في أن معظم دول العالم ترى أن الجيش الليبي بقيادة حفتر ميليشيات ولهذا رفضت دول العالم تسليحها، في حين أن هناك بعض المليشيات في ليبيا تدعمها قطر وتركيا بالأسلحة الحديثة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "حلقة وصل"، على قناة "أون لايف"، أن ما حدث من تحول الجيش الليبي إلى كيان أضعف من الميليشيات، مثل ما حدث في لبنان بعد أن أصبح حزب الله اللبناني أقوى من الجيش اللبناني، موضحًا أن حريصة أن يكون لليبيا جيشًا واحدًا ورئيسًا واحدًا.

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وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن مصر تسعى لوقوف ليبيا على أقدامها مرة أخرى من أجل وحدتها وحفاظًا على الأمن القومي الليبي والمصري وحفاظًا على الدول العربية بأكملها.

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التحرير

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