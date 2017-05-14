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وزيرة التضامن: نستعين بنجوم الفن والرياضة للقضاء على المخدرات

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وزيرة التضامن: نستعين بنجوم الفن والرياضة للقضاء على المخدرات وزيرة التضامن: نستعين بنجوم الفن والرياضة للقضاء على المخدرات

التحرير

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حذرت وزيرة التضامن، الدكتورة غادة والى، من خطورة المخدرات على شباب الوطن قائلة إن خطر الإرهاب لا يقل أهمية عن خطر المخدرات كون كلاهما يهدفان إلى دمار والقضاء على شبابها.

ولفتت وزيرة التضامن خلال حوارها أمس السبت ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية "أون إي"، إلى أن الحدود المصرية طويلة جدا ويوجد لدينا أنواع كثيرة من المخدرات، متابعة: «من واقع المكالمات التى تأتى إلينا، وأحنا بيجيلنا مكالمات بالآلاف يوميا، 76% نسبة تعاطى الترامادول ممن يتصلوا بالعلاج ، و54% حشيش، و35% هيروين، ويوجد زيادة فى نسبة تعاطى الهيروين، والنسبة ليست 100% لأن التعاطى مزدوج بين الهروين والحشيش".

وأشارت "والي" أن الوزارة تعمل على الاستعانة بنجوم الفن والرياضة إلى جانب الأغانى فى عمل حملات توعية ضد خطر تعاطى المخدرات وإدمانها من أجل الحفاظ على ثروة مصر البشرية من الدمار الذى يطالها جراء التعاطى أو الإدمان.

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وأعلنت وزيرة التضامن، عن إطلاق حملة توعية جديدة ضد المخدرات يقودها لاعب منتخب مصر محمد صلاح، لافتة إلى أن الشباب يتخذونه قدوة ونموذجًا وأن الرياضة هى وسيلة ليكون الشباب أقوى من المخدرات.

وأردفت بأن رسالة الإعلان التوعوى الذى قدم من قبل الفنان محمد رمضان يركز على إن "الإنسان ممكن يموت عدة مرات فى السينما بينما يموت مرة واحدة فى الحياة بالمخدرات!".

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التحرير

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