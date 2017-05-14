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محافظ بورسعيد يصرف مكافأة للاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

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محافظ بورسعيد يصرف مكافأة للاعبي المصري بعد الفوز على إنبي محافظ بورسعيد يصرف مكافأة للاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

التحرير

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قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة إلى مشجعي النادي المصري ومجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني لصعود الفريق إلى الدور قبل النهائي لكأس بالفوز على فريق إنبي بضربات الجزاء الترجيحية.

كما قرر محافظ بورسعيد صرف مكافأة إجادة للاعبين والجهاز الفني للجهد المشرف طوال اللقاء وإصراره على تحقيق الفوز حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

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وأكد الغضبان أن النادي المصري يمثل الكثير لأبناء المحافظة مطالبا اللاعبين بالاستمرار في بذل الجهد حتى يتم تحقيق حلم مشجعيي النادي المصري والفوز بكأس مصر .

 

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التحرير

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