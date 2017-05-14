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القرموطي: «يا ريت نغير قيمة العملة وليس شكلها»

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القرموطي: «يا ريت نغير قيمة العملة وليس شكلها» القرموطي: «يا ريت نغير قيمة العملة وليس شكلها»

التحرير

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علّق الإعلامي جابر القرموطي، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، عن تغيير شكل العملة المصرية، عارضًا مجموعة من العملات الورقية والمعدنية فئة «الجنيه والخمسين قرشًا والربع جنيه».

ورد القرموطي، خلال حلقة أمس السبت، من برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، على تصريحات محمد السبكي مسئول مصلحة صك العملة، أن تغيير شكل العملات الصغيرة وسمكها كان مقترحًا لم تتم دراسته بعد، قائلًا: «إحنا عايزين تغيير لقيمة العملة مش شكلها ولا سمكها»، متسائلًا: «لماذا الاستمرار في صك الربع جنيه مع أنه مالوش أي 700 لازمة؟».

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تابع: «أنا لو قمت بتغيير 150 ألف جنيه لدولارات هاخذ رزمتين صغيرتين وأمشي، فما نريده جميعًا هو تغيير لقيمة العملة وليس شكلها».

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التحرير

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