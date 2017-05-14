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هلال حميدة: عنان مؤهل لانتخابات الرئاسة المقبلة.. ولا ننسق مع شفيق

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هلال حميدة: عنان مؤهل لانتخابات الرئاسة المقبلة.. ولا ننسق مع شفيق هلال حميدة: عنان مؤهل لانتخابات الرئاسة المقبلة.. ولا ننسق مع شفيق

التحرير

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قال البرلماني السابق رجب هلال حميدة، أمين عام حزب العروبة، الذي أسسه الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، إن الفريق عنان مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018 بسبب تاريخه السابق وخبرته الماضية.

وأضاف "حميدة" في تصريحات لبرنامج "بتوقيت مصر"، على التلفزيون العربي، أن الفريق سامي عنان ومعه آخرين حموا الثورة المصرية من الانهيار والسقوط واستكملوها مع الشعب.

وأوضح "حميده"، أن الهجوم الذي تعرض له الفريق سامي عنان يؤكد أنه رقم صعب، ومن الخطأ أن يتعرض كل من يريد خوض الانتخابات ويتعرض لهذه السخافات.

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ونفى "حميدة"، وجود تنسيق وتواصل بين الفريق سامي عنان والفريق أحمد شفيق لخوض أحدهم الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: "وحتى الآن عنان يتمنى للدولة المصرية الخروج من مشاكلها الحالية".

وأشار "حميدة"، إلى أن زيارات سامي عنان المُتكررة للسعودية نظرًا لارتباطه الروحاني الوثيق بالمسجد النبوي الشريف، فهو شخص متصوف، مضيفًا: "ولكننا للأسف عندما يذهب لأي دولة نتصور أنه ذهب للتنسيق".

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التحرير

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