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كوريا الشمالية تجري "تجربة صاروخية جديدة"

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كوريا الشمالية تجري "تجربة صاروخية جديدة" كوريا الشمالية تجري "تجربة صاروخية جديدة"

مصراوي Masrawy

تجري تجربة صاروخية جديدة

(بي بي سي):

أطلقت كوريا الشمالية ما يبدو أنه صاروخ باليستي، وذلك بحسب أنباء واردة من كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن الصاروخ أطلق من منطقة كوسونج شمال غربى العاصمة بيونج يانج.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت خلال العام الجاري سلسلة من تجارب الصواريخ مما زاد من حدة التوتر مع الولايات المتحدة.

وسارعت بيونج يانج من وتيرة تجاربها النووية والصاروخية فى السنوات الأخيرة بالرغم من الإدانة الدولية وعقوبات الأمم المتحدة.

وفشل اثنان من اختبارات الصواريخ في الشهر الماضى حيث انفجرت الصواريخ بعد دقائق فقط من إطلاقها.

لكن على الرغم من سوء العلاقات، قالت كوريا الشمالية مؤخرا إنها ستجري محادثات مع الولايات المتحدة "اذا توافرت الشروط الصحيحة".

وجاءت التصريحات التي أدلى بها دبلوماسي كوري شمالي رفيع المستوى بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد إن لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيكون "شرفا" له.

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