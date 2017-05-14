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زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي

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زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي

التحرير

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قال عبد العزيز عبد الشافي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن نظام البطولة الإفريقية الجديد يخدم الأندية الكبرى مثل النادي الأحمر، مشيرًا إلى أن الأداء الجميل والإبداع غابا عن الفريق رغم انتصاراته المحلية.

وتابع «زيزو» خلال لقاءه بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي سيطر على الكرة أمام زاناكو، ولكن دون فاعلية، مضيفًا أن اللاعبين لم يستمتعوا باللعب ولذلك لم يُمتِعوا جماهيرهم.

واستكمل، أن الحديث عن وجود إجهاد في الأهلي غير منطقي لا يستقيم مع وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين، مؤكدًا أن وليد سليمان أضاف لمسة جمالية للأهلي عند نزوله في الشوط الثاني للمباراة.

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وأوضح، أن لعب الأهلي بتنظيم في الملعب يعطيه أفضلية على كل المنافسين، وأن السرعة مطلوبة في الثلث الأخير من الملعب وإدخار الجهد للثلث الأخير من الملعب يقلل الإصابات وفرض أسلوب فني صارم على اللاعبين قد يمنعهم من الإبداع.

وأردف، «لاعبو الأهلي يؤدون المباريات دون استمتاع بكرة القدم، وعندما كنت أتولى قيادة الفريق، طالبت أبو تريكة ووائل جمعة بعدم إجهاد نفسهما في التدريبات للتخفيف من الضغوط عليهما».

وتعادل الأهلي أمام ضيفه زاناكو الزامبي، بدون أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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