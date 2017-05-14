أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

كفر الشيخ - إسلام عمار:

يترقب أهالي مدينة "فوه" بكفر الشيخ، اليوم الأحد، وصول جثمان الشهيد الملازم أول مهندس مقاتل "أحمد نصرالله مرشدى حماد"، الضابط بالقوات المسلحة، والذي استشهد إثر إنفجار عبوة ناسفة، زرعها ارهابيون، فى مدرعة كان يستقلها بمنطقة الشيخ زويد بالعريش، أثناء عودته من نوبتجيته.

ومن المقرر، إقامة جنازة عسكرية للشهيد، بمسقط رأسه مدينة فوه، يتقدمها اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء سامح مسلم مدير الأمن، والعقيد سامح الطنوبى، المستشار العسكري للمحافظة، وقيادات تنفيذية وشعبية بمدينة فوه ومحافظة كفر الشيخ، وذلك لدى وصول جثمانه، من مستشفى العريش.

ويذكر أن الشهيد الملازم أول أحمد نصرالله مرشدى حماد"، خريج كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، شعبة الهندسة النووية، وضابطًا بقوة اللواء 309 إزالة ألغام، ويقيم بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ.