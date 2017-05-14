أخبار عاجلة

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
قعدة رجالة - كواليس تصوير حلقة النجمة " أصالة " - Qa3det Regala -
صور| جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 32 من «آداب إعلام» -
بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع» -
فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة» -
فيديو| محافظ البحيرة: مرشح رئاسي سابق يضع يده على 18 فدانا -
فيديو| موسى: «الرئيس أظهر العين الحمراء لمافيا الأراضي.. المليارات راجعة» -
فيديو| موسى: «السيسي اتخنق من الحكومة.. التعديل الوزاري بعد العيد» -
فيديو| الحاج حمام بعد حديثه للسيسي: «الستات استقبلوني بالزغاريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

Google+ Print
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

مصراوي Masrawy

الشهيد احمد نصر حماد

كفر الشيخ - إسلام عمار:
يترقب أهالي مدينة "فوه" بكفر الشيخ، اليوم الأحد، وصول جثمان الشهيد الملازم أول مهندس مقاتل "أحمد نصرالله مرشدى حماد"، الضابط بالقوات المسلحة، والذي استشهد إثر إنفجار عبوة ناسفة، زرعها ارهابيون، فى مدرعة كان يستقلها بمنطقة الشيخ زويد بالعريش، أثناء عودته من نوبتجيته.

ومن المقرر، إقامة جنازة عسكرية للشهيد، بمسقط رأسه مدينة فوه، يتقدمها اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء سامح مسلم مدير الأمن، والعقيد سامح الطنوبى، المستشار العسكري للمحافظة، وقيادات تنفيذية وشعبية بمدينة فوه ومحافظة كفر الشيخ، وذلك لدى وصول جثمانه، من مستشفى العريش.

ويذكر أن الشهيد الملازم أول أحمد نصرالله مرشدى حماد"، خريج كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، شعبة الهندسة النووية، وضابطًا بقوة اللواء 309 إزالة ألغام، ويقيم بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

نجوم النادي الاهلي في عزاء شقيق حسام عاشور

نجوم النادي الاهلي في عزاء شقيق حسام عاشور

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017