وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية

التحرير

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فاجأ هشام عرفات، وزير النقل، العاملين بمحطة قطارات الأقصر، بعمل جولة تفقدية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

وأوضح مصدر مسئول بمحطة قطارات الأقصر، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن الوزير تفقد شباك التذاكر، وقطار النوم، وورشة العمل، خلال جولته التي استمرت ما يقرب من النصف ساعة، دون حراسة.

وأشار المصدر أن عددا من العاملين لم يتعرفوا على الوزير وتفاجأوا بعد معرفتهم به.

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وكان وزير النقل، وصل مساء السبت، إلى مطار الأقصر الدولي، ومن المقرر توجهه صباح الأحد، إلى محافظة قنا، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته المرتقبة لتفقد عدد من المشروعات الاقتصادية.