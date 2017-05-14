وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات

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قال عمرو الجارحي، وزير المالية، مساء أمس السبت، إن الخبراء يعدون المذكرات الداخلية لصندوق النقد الدولي، لتحديد ميعاد صرف الجزء الثاني من القرض، متوقعًا أن يكون في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل.

وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن صندوق النقد أشاد بالتقرير الذي قدمته الحكومة، والذي تحدث عن رفع الحصيلة الضريبية ودفع الاقتصاد، موضحًا أن ذلك يدعو للتفاؤل.

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وأكد أن تغيير شكل العملة عاري تمامًا من الصحة وما أثير بشأنها ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أنه خلال شهر مايو سيتم الإعلان عن برامج الحماية الاجتماعية لتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأوضح أن «خفض الدعم على المحروقات من أهم البنود التي يجب أن يتم العمل عليها، خاصةً وأن هناك غيابًا للعدالة في عملية دعم المحروقات ويجب أن يتم مواجهتها بشكل واضح وحقيقي لتعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري بما فيها موازنة الدولة».