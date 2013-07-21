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سيد رجب: شخصية «حمادة غزلان» جذبتني من القراءة الأولى

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سيد رجب: شخصية «حمادة غزلان» جذبتني من القراءة الأولى سيد رجب: شخصية «حمادة غزلان» جذبتني من القراءة الأولى

كتب : محمد عبدالجليل منذ 43 دقيقة

رغم أنه يظهر فى دراما رمضان هذا العام فى أربعة أعمال هى «موجة حارة» و«آسيا» و«فرعون» و«تحت الأرض»، فإن الفنان سيد رجب نجح منذ بداية الحلقات أن يخلق لكل شخصية عالما مختلفا بكل تفاصيله، لافتاً الأنظار إليه من خلال شخصيات «حمادة غزلان» القواد فى «موجة حارة»، و«بحر» مدير الكباريه فى «آسيا»، والمعلم «البلعوطى» فى «فرعون»، وأخيراً دوره كضيف شرف فى «تحت الأرض».

أكد سيد رجب فى الـبداية أن مشاركته فى أربعة أعمال لا تضره كممثل، وإنما تعوض بالنسبة له رغبته فى تقديم أكثر من شخصية دون أن يقع فى فخ التكرار، وأشار إلى أن ذلك هو ما اجتهد فى تقديمه من خلال كل شخصية فى كل جانب يتعلق بها بداية من تفاصيل الملابس ومروراً بطريقة المشى والحديث وغيرها من مفردات التعامل مع أى شخصية، لافتاً إلى أنه اجتهد قدر طاقته فى ذلك تاركاً الحكم فى النهاية للجمهور والنقاد إن كان قد نجح فى ذلك أم لا.

وعن شخصية «حمادة غزلان» قال: «كنت قد قرأت رواية «منخفض الهند الموسمى» للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وعرض على المخرج محمد يس هذه الشخصية التى جذبتنى منذ القراءة الأولى، ووجدت فيها ملامح وتفاصيل إنسانية كثيرة تغرى أى ممثل بأن يقدمها، بما تملكه من تناقضات فى علاقاته بمن حوله بداية من أمه ومروراً بأبنائه وزوجاته، وحتى الجانب الآخر له فى علاقته بالمجتمع من خلال المهنة التى يحترفها، والذى أعتبره ضحية للمجتمع والنظام مثل الكثيرين الذين دفعتهم قسوة الحياة وغياب العدل إلى أن يسلكوا طرق الانحراف، وقد استمتعت بالعمل مع المخرج محمد يس وباقى فريق العمل، وسعدت أكثر بردود الفعل التى تصلنى كل يوم عن هذه الشخصية أو غيرها من الشخصيات التى قدمتها».

وعن تصوره لشكل المنافسة هذا العام قال: «أعتقد أن قلة الأعمال هذا العام نسبياً مقارنة بالعام الماضى أعطت الفرصة بعض الشىء لمتابعة أفضل من جانب الجمهور، خاصة مع وجود عدد من الأعمال المتميزة على مستوى السيناريو والتمثيل وتقنيات التصوير والإخراج، وإن كانت لا تزال الأحداث السياسية بتصاعدها اليومى تتصدر اهتمامات الجمهور بشكل كبير فى هذه المرحلة».

وعن نيته تكرار تجربة الكتابة للسينما بعد فيلم «الشوق» أكد رجب أنه يملك العديد من المشاريع كمؤلف، ولكنه يضعها جميعاً رهن تفرغه من التمثيل الذى يضعه فى المرتبة الأولى، لافتاً إلى أنه لا يستطيع التفرغ بشكل تام للكتابة فى ظل انشغاله بالتمثيل.

وعن مشاريعه المقبلة أكد أنه لا يزال فى مرحلة تصوير فيلم «قلب الأسد» والمنتظر عرضه فى عيد الفطر المقبل، ولا يزال يقرأ العديد من السيناريوهات التى لم يحسم اختياره لها حتى الآن.

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