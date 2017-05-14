حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان

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قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صلاح حسب الله، مساء أمس السبت، إن ترشيح مجلس الدولة لمرشح واحد فقط، يحيى دكروري، لرئاسة المجلس، لا يُعد صدامًا مع البرلمان، وأن الهيئات ملتزمة بقانون «الهيئات القضائية»، مؤكدًا على أن هذا القرار محل تقديره، إلا أننا في النهاية دولة قانون ويجب تطبيقه.

وأضاف حسب الله خلال مداخلة لبرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد العربي»، أن نص القانون واضح وصريح بأنه يجب أن تقوم الجمعية العمومية للهيئات القضائية بترشيح ثلاثة نواب من أقدم سبعة بالمجلس إلى رئيس الجمهورية، وفي حالة عدم وصول هذا الترشيح أو تأخره فمن حق رئيس الجمهورية أن يختار أيًا من نواب الهيئة من السبعة الأقدم.

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وأوضح حسب الله، أنه لا يمتلك تفسير محدد لموقف الجمعية العمومية لمجلس الدولة، إلا أن هناك قانون يسري على الجميع، وأن النص القانون يضع في الاعتبار التأخر أو عدم إرسال الأسماء الثلاثة، مؤكدًا أنه بات من حق الرئيس اختيار أيًا من أقدم سبعة نواب بمجلس الدولة، مشددًا على ثقته في كياسة وحكمة قضاة مصر في مختلف الهيئات والمحاكم، وأن هذا الموقف كان له أسبابًا موضوعية ربما لتعفيهم من الحرج.

ونفي حسب الله، صحة أن يكون هذا القانون تم إصداره للإطاحة بأسماء محددة، موضحًا أنه يسري على كافة الهيئات القضائية وسينظم المسألة، وأنه لا توجد أزمة مع مجلس الدولة، ولا ينبغي افتعال أزمة.