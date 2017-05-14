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«صحة القليوبية» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة أمراض الصيف

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«صحة القليوبية» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة أمراض الصيف «صحة القليوبية» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة أمراض الصيف

التحرير

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أعلن وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمدي الطباخ عن رفع حالة الطوارئ بمختلف قطاعات المديرية وعلى مستوى المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالمحافظة استعدادًا لمواجهة أمراض الصيف.

وقال وكيل وزارة الصحة لـ"التحرير " اليوم الأحد، إنه تم تدعيم مديرية الصحة بالمحافظة بجميع أجهزة الرش والمستلزمات الخاصة بأعمال مكافحة أمراض الصيف  والحشرات، منوهًا بأنه تم استعراض استراتيجية إدارة مكافحة أمراض الصيف التي ارتكزت على خطة المديرية لتنفيذ أعمال الرش على مستوى المحافظة وتدعيم مديرية الصحة بسيارات لأعمال مكافحة ناقلات الأمراض.

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وشدد الطباخ على ضرورة الالتزام بالخطة الموضوعة لمواجهة أمراض الصيف بشقيها الوقائي والعلاجي.

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التحرير

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