وكيل ويليام جيبور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

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نفى ميدو حُزين، وكيل الليبيري ويليام جيبور، مهاجم نادي الوداد المغربي، قيامه بعرض اللاعب على الأهلي والزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما يتردد.

وقال «حُزين» في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة، على قناة «النهار رياضة»، أن جيبور يشارك مع الوداد كلاعب معار من فريقه ريو أفي البرتغالي، ومن المقرر رحيله بعد انتهاء عقده، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا لضم اللاعب.

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وتابع، أن هناك عروضًا أوروبية وخليجية أيضًا لضم اللاعب، وذلك بعد تصدره للائحة الهدافين في بطولة الدوري المغربي.