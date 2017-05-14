10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتينياهو إن الأردن تلعب على طرفي اللعبة، وصرح بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني أن روسيا ربما تحاول التدخل فى الانتخابات العامة البريطانية، ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أنباء تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى جيمس كومى التعهد بالولاء له.

1- نتنياهو: الأردن تلعب على طرفي اللعبة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 26 مارس 2017 (أ ف ب)

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتينياهو، رد الأردن على مقتل أحد مواطنيها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مضيفًا: "الأردن تلعب على طرفي اللعبة".

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2- وزير خارجية بريطانيا: روسيا ربما تحاول التدخل في الانتخابات البريطانية

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في اليونان في 6 أبريل 2017 (أ ف ب)

صرح بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني بأن هناك "احتمالا واقعيا" بأن روسيا ربما تحاول التدخل فى الانتخابات العامة البريطانية المزمع اجراؤها الشهر المقبل.

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3- أبو الغيط: دعاوى انفصال جنوب اليمن "مزعجة"

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) مع وزير الخارجية الأردني (يمينًا) في عمان في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انزعاجه الشديد إزاء التطورات الجارية في جنوب اليمن، والدعوات التي انتشرت لانفصال الجنوب، مؤكدًا دعمه الكامل لوحدة التراب اليمني.

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4- المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب لم يطلب من كومي التعهد بالولاء

المتحدث باسم البيت الأبيض في 16 مارس 2017 أثناء حديث صحفي (أ ف ب)

نفى المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أنباء تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى جيمس كومى التعهد بالولاء له، رافضًا تقارير وسائل الإعلام بأن ترامب طلب من كومى ذلك خلال مأدبة عشاء خاصة فى البيت الأبيض فى يناير الماضي.

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5- مستشار ترامب: لا قرار بعد حول زيادة القوات الأمريكية بأفغانستان

مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر في 20 فبراير 2017 (أ ف ب)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، هربرت رايموند مكماستر، إن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارا حول احتمال زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان.

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6- رئيس جنوب السودان: الوضع الأمني طبيعي

رئيس جنوب السودان سلفا كير - أرشيفية

طمأن رئيس جنوب السودان سلفا كير مواطنيه، قائلاً: "إنه لا داعي للقلق من إقالة رئيس أركان الجيش بول مالونج، مؤكدًا أن الوضع الأمني طبيعي".

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7- بابا الفاتيكان عن لقاء ترامب: مباحثاتنا ستسفر عن أشياء جيدة

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان في 9 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن رغبته في تبادل الآراء بصراحة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى الفاتيكان، مضيفًا: "ستسفر مباحثاتنا عن أشياء جيدة".

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8- مندوب السعودية بالأمم المتحدة: علاقتنا بأمريكا ستزداد قوة

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي - أرشيفية

قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن العلاقات السعودية الأمريكية ستزداد قوة في ظل قيادة ترامب للولايات المتحدة.

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9- الرئيس الصربي: رئيس وزراء كوسوفو السابق "كلب"

الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش - أرشيفية

شن توميسلاف نيكوليتش، الرئيس الصربي، هجومًا على رئيس الوزراء الكوسوفي السابق راموش هاراديناي، قائلاً إنه "كلب"، وأضاف: "يجب معاقبته حتى لا تظل رغوة السعار تنساب من فمه".

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10- مبعوث أممي سابق: مشروع جديد لتقاسم السلطة في ليبيا

المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا طارق متري - أرشيفية

قال المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا طارق متري، إنه منذ عام 2014 أجمعت القوى السياسية، والجماعات المسلحة على ضرورة وفاق وطني لا يقصي أحدًا سوى الجماعات الإرهابية لكن جميع الحوارات لم تثمر بشيء حتى تم توقيع اتفاق الصخيرات في عام 2015، مضيفًا: "لقاءات الأطراف الليبية الأخيرة مدفوعة بمشروع جديد لتقاسم السلطة''.

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