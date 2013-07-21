«سى إن إن»: مطالبات بمنع «هيفاء» من دخول مصر لسب «رامز»

كتب : أمنية نجيب منذ 33 دقيقة

أثارت حلقة هيفاء وهبى فى برنامج المقالب «رامز عنخ آمون» الذى يعرض على قناة «الحياة» خلال رمضان، ويقدمه رامز جلال، جدلاً كبيراً، حيث قامت هيفاء بسب «رامز» وضرب فريق العمل بعد سجنها فى مقبرة قديمة وسط ظلام دامس، وهو ما دعا بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى إلى المطالبة بمنعها من دخول مصر بسبب هذه الإهانات، حسب التقرير الذى نشره موقع «سى إن إن العربية».

ونشرت «هيفاء» تغريدة على حسابها الشخصى فى «تويتر» قالت فيها: «أنا بشكر اللى زعلوا بسبب خوفى من مقلب رامز، لكن بالرغم من انهيار نفسيتى، أنا رديتها له بنفس الوجع!». وأضافت: «بالنسبة للناس اللى شايفين ردة فعلى قوية، بقول لهم ياريت يتقفل عليكم قبر مع مومياء وأفاعى، وخفافيش وعيشوا رعشة القلب اللى عشتها، وبعدين شوفوا رد فعلكم».

وحصل الفيديو - حسب «سى إن إن عربية»- على أكثر من 144 ألف مشاهدة، كما تفاوتت التعليقات - التى جاءت على كثير من مواقع التواصل الاجتماعى على الحلقة بين متعاطف مع هيفاء ومتفهّم للشتائم النابية التى أطلقتها، لأنّ المزحة كانت أكثر من مجرّد مقلب «رمضانى» لتسلية المشاهدين، كما طالب البعض بمنع هيفاء من زيارة مصر، بحجة أنها أساءت إليهم بشتمها لرامز جلال.