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15 صورة ترصد كارثة في مصنع لإنتاج "مصاصات وبسكويت" في أبو النمرس

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كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، مصنع غير مرخص لإنتاج الحلوى "مصاصات وبسكويت" بمركز أبو النمرس.

وتمكنت المأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 7 أطنان حلوى مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، غاشا جمهور المستهلكين، ويعرض حياتهم للخطر، خاصة الأطفال.

ورصد مفتش الأغذية المرافق للمأمورية، عدة مخالفات بالمصنع، خاصة اشتراطات الصحة والأمن الصناعي، علاوة على استخدام مدير المصنع مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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