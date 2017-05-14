حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الاحداث الهامة والتى كان أبرزها الهجوم الإلكترونى العالمى ومواجهات ضد المتطرفين فى أفغانستان، إضافة إلى حادث تصادم حافلة فى تركيا.

1- الهجوم الإلكتروني العالمي يصيب معظم دول العالم

تعطل العديد من المؤسسات الحيوية فى ألمانيا جراء الهجوم الإلكترونى اليوم السبت (أ ف ب)

ضرب الهجوم الفيروسى شبكات الكمبيوتر للشركات والبلديات في عشرات البلدان باستخدام فيروس من برامج الفدية "رانسوم وير"، والذي يمنع الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر ومن ثم يطلب مالا لإعادة تشغيل النظام.

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2- بيونغ يانغ لا تمانع بإجراء محادثات مع واشنطن

عرض عسكرى للجيش الكورى الشمالى فى بيونج يانج - أرشيفية (أ ف ب)

أعربت مسؤولة كورية شمالية عن استعداد بلادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا كانت الظروف ملائمة.

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3- قتلى مسلحين من داعش شرق أفغانستان

عناصر من الجيش الأفغانى يستعدون لشن عملية عسكرية فى شرق كابول - أرشيفية (أ ف ب)

قتل 12 مسلحا على الأقل، من جماعة "خراسان" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، خلال عمليات بإقليم "نانجارهار" شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

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4- حادث تحطم حافلة سياحية تركية

حادث تحطم حافلة يودى بحياة العشرات - أرشيفية (أ ف ب)

ارتفع عدد ضحايا انقلاب حافلة سياحية تركية عند الساحل الغربي الى 20 شخصا، بينهم نساء وأطفال، بحسب وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية.

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5-الشرطة في الإكوادور تضبط 5,5 طن كوكايين

انتشار مكثف للأمن الإكوادورى فى كيتو - أرشيفية (أ ف ب)

ضبطت الشرطة في الإكوادور 5,5 طن من الكوكايين قيمتها 250 مليون دولار على الأقل على متن سفينة شحن في المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية.

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