السفير المصري في وارسو يلتقي المجموعة البرلمانية المصرية البولندية

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صرح السفير حسام القاويش سفير مصر فى وارسو، بأنه التقى مع أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية البولندية احتفالا بتشكيلها مؤخرا، وأكد على الاهتمام بتعزيز التعاون البرلمانى المصرى البولندى وتوطيد العلاقات بين ممثلى الشعبين.

وأشار القاويش على هامش اللقاء، اليوم السبت، إلى أن تشكيل المجموعة البرلمانية يتزامن مع الاحتفال بمرور 90 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبولندا، لافتا إلى تطلع الرئيس البولندى لزيارة مصر خلال العام الجارى تلبية للدعوة التى وجهها إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال سفير مصر وارسو "إننا نعتبر إنشاء المجموعة خطوة إضافية لدعم العمل المشترك والتواصل المستمر بين السفارة المصرية فى وارسو والمجموعة وأعضائها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البدين، بما يعود بالنفع المتبادل عليهما، والارتقاء بمستويات التعاون الثنائى بما يتفق مع مستوى العلاقات التاريخية الشعبية والرسمية المتميزة بين البلدين".

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وأضاف القاويش أنه اتفق مع أعضاء المجموعة على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات السياحية بين مصر وبولندا، والعودة بأرقام السياحة البولندية الوافدة إلى مصر لمعدلاتها السابقة، والتى كانت قد وصلت إلى نحو 650 ألف سائح عام 2010، مشيرا إلى أن المنتجعات السياحية المصرية تأتى ضمن أكثر المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح البولندى.

كما أوضح أنه تم التطرق خلال اللقاء بأعضاء المجموعة إلى حادث السائحة البولندية، إذ أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للتعاون الذى تقدمه الجهات المصرية المعنية للجهات البولندية، للتعرف على كافة الحقائق المتعلقة بذلك بمنتهى الشفافية ولتفادى أى تأثير سلبى على معدلات تدفق السياحة البولندية للمقاصد السياحية المصرية.