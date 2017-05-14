المصري في نصف نهائي الكأس بـ«فوز مثير» على إنبي

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تأهل المصري للدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، على حساب إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء السبت، على ستاد الجيش بالسويس.

ولجأ الفريقين لركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

أحرز هدف الفريق البترولي محمد مجدي في الدقيقة 39 من عمر المباراة، قبل أن يسجل محمد الشامي هدف التعادل القاتل للفريق البورسعيدي في الدقيقة 95 ليلجأ الفريقين للوقت الإضافي.

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وشهد الوقت الإضافي طرد أحمد جمعة مهاجم المصري في الدقيقة 2 من عمر الوقت الإضافي بعد حصوله على الإنذار الثاني.