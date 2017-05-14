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اليوم.. "الأسرة" تنظر دعوى خلع الفنانة أميرة نايف من زوجها

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اليوم.. "الأسرة" تنظر دعوى خلع الفنانة أميرة نايف من زوجها اليوم.. "الأسرة" تنظر دعوى خلع الفنانة أميرة نايف من زوجها

مصراوي Masrawy

الفنانة أميرة نايف

كتب – محمود السعيد:
تنظر محكمة الأسرة بأكتوبر، اليوم اﻷحد، أولى جلسات دعوى الخلع المقامة من الفنانة أميرة نايف ضد زوجها ضابط شرطة سابق، تطالب فيها بتطليقها منه طلقة للخلع مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية.

وقالت الفنانة، في دعواها، إنها طالبت زوجها بتطليقها وديا بعد نشوب خلافات بينهما، إلا أنه رفض، فأقامت دعواها بهدف القضاء لها بطلباتها، وأكدت أنها تبغض الحياة معه، وتخشى أﻻ تقيم حدود.

يذكر أن الفنانة كانت قد حررت محضرا ضد زوجها بقسم شرطة أول أكتوبر، تتهمه بالتهجم عليها في شقتها محاوﻻ قتلها.

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