العرب اليوم: اشتباكات في القدس المحتلة والقوات الكردية تقترب من الرقة السورية

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

اندلعت اشتباكات السبت بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شرق القدس المحتلة، واقتربت القوات الكردية العربية المدعومة أمريكيا من مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا و"عاصمة" دولته المزعومة، ومقتل حوثيين في قصف لمقاتلات التحالف العربي في اليمن.

1- عشرات القتلى من الحوثيين فى اليمن

مقاتلات تابعة للقوات المسلحة السعودية في الرياض - أرشيفية (أ ف ب)

لقي 8 من ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع صالح، بينهم القيادي حمزة محمد عبد الله المداني مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرون في قصف لمقاتلات التحالف العربي استهدف تجمعاتهم بين مديريتي المخا والخوخة باليمن.

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2- مواجهات بين الفلسطنيين والقوات الإسرائيلية شرقي القدس

حتجاجات فلسطينية ضد الاستيطان الإسرائيلي برام الله اليوم السبت (أ ف ب)

أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وآخران بحروق، و14 بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وفق ما أعلنته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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3- القوات الكردية المدعومة أمريكيا تقترب من الرقة

اشتباكات عنيفة بين مسلحى داعش والقوات العراقية فى الموصل - أرشيفية (أ ف ب)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، المعارض، أن القوات الكردية السورية المدعومة أمريكيا تقدمت نحو الرقة، العاصمة الفعلية لميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتطرف في سوريا.

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4- قتلى من الجيش الليبي في انفجار شرقي البلاد

عناصر من الجيش الوطنى الليبى فى بنغازى - أرشيفية (ا ف ب)

قال مصدر عسكري إن ثلاثة عناصر من الجيش الليبي لقوا حتفهم أمس الجمعة في انفجار لغم أرضي بمحور ظهر الأحمر جنوب غرب بلدة درنة شرق البلاد.

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5- السودان يعلن عن سقوط قتلى واصابات بين قواته باليمن

قوات حرس الحدود السودانية - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت القوات المسلحة السودانية سقوط "شهيدين" وعدد من الجرحى في صفوف جنودها المشاركين في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

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