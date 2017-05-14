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فيديو| «السيسي» يستجيب لمبادرة خيري رمضان لتطوير العشوائيات

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فيديو| «السيسي» يستجيب لمبادرة خيري رمضان لتطوير العشوائيات فيديو| «السيسي» يستجيب لمبادرة خيري رمضان لتطوير العشوائيات

التحرير

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أطلق الإعلامي خيري رمضان، مبادرة لبناء الإنسان في حي «الأسمرات» وجميع مناطق الإسكان العشوائية، وذلك بعد قيامه بعرض تقرير مصور من داخل الحي، بعد نقل سكان مناطق منشية ناصر والدويقة إليه.

وناشد رمضان، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، اليوم السبت، رئاسة الجمهورية لإنشاء مكتبة ومرسم داخل هذا الحي والأحياء الجديدة التي تُبنى لتعليم الأطفال الرسم والنحت على الجداريات، ليعبروا عن بيئتهم ولزيادة شعورهمهم بالانتماء، مشيرًا إلى أن «الدولة تقوم بدورها في بناء مناطق إسكان جديدة لسكان العشوائيات لكن يجب أن نفعل دور المجتمع المدني في بناء هذا الفرد».

تابع أن «هذا البناء يبدأ من خلال التأثير في الأطفال عن طريق بناء المكتبة، وقيام وزارة الثقافة بتقديم عروض مسرحية لهم، وكذلك إقامة ندوات توعية دينية من علماء الأزهر الشريف»، متبرعًا بإمداد المكتبة بالكتب اللازمة.

وفي استجابة سريعة للمبادرة التي أطلقها مقدم «رمضان»، قام الرئيس عبد الفتاح بتوجيه تكليفات لمكتبه بمتابعة المبادرة والبدء في إجراءات تنفيذها.

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في السياق نفسه، أشار المخرج عادل حسان، مخرج مسرحية «قواعد العشق الأربعين»، في مداخلة هاتفية للبرنامج، أنه على استعداد لتقديم أي عروض مسرحية في مسرح الحي، لافتًا إلى أنه عضو في المسرح القومي والبيت الفني للمسرح، لكن له العديد من التجارب في مسرح الشارع، كما عرض استضافة أي أسر من حي الأسمرات تريد حضور العرض، نظرًا لصعوبة نقل كافة ديكورات العرض إلى مسرح الأسمرات.

كما تلقى البرنامج مداخلات تليفونية من كلا من عميدة كلية الفنون الجميلة بحلوان الدكتورة صفية القباني، وكذلك كريستين ظريف صاحبة مبادرة «هانلونها»، عرضا فيها إقامة دورات لتعليم الرسم والنحت داخل الحي أو بداخل الجامعة مع رسم الجداريات داخل الحي.

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التحرير

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