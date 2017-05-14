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وزير الآثار: اكتشاف أول مقبرة آدمية بمصر الوسطى تحوي رسائل هامة

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وزير الآثار: اكتشاف أول مقبرة آدمية بمصر الوسطى تحوي رسائل هامة وزير الآثار: اكتشاف أول مقبرة آدمية بمصر الوسطى تحوي رسائل هامة

التحرير

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قال وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، إن الكشف الأثري عن أول مقبرة آدمية في الوسطى جنوب محافظة المنيا، والتي تضم عشرات المومياوات، يحوي رسائل هامة، أولها؛ أن أعمال الحفائر في مصر مستمرة، وأن هناك اهتمام بالعمل الأثري واهتمام بعمليات التنقيب عن الآثار.

أضاف العناني، خلال تصريحات لبرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد العربي»، مساء السبت، أن «هناك العديد من الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة، وافتتاح عدد كبير من المتاحف وهو ما يعكس الاهتمام بمجال الآثار».

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فيما قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الذي تواجد في محل الاكتشاف، إن الجامعة بدأت منذ فترة قريبة تستعيد دورها في عمليات التنقيب عن الآثار من خلال توفير الدعم المالي واللوجيستي لهذه البعثات الاستكشافية كي تقوم بدورها.

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التحرير

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