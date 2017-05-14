أحمد موسى لـ«سالم عبد الجليل»: «هو أنت ربنا عشان تكفر الأقباط؟»

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استنكر الإعلامي أحمد موسى، تصريحات الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، حول تكفير الأقباط واعتبار عقيدتهم «فاسدة»، لافتًا إلى أنه ليس من الأولويات حاليًا أن نتحدث في مثل هذه الأمور العقائدية الجدلية.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن «الداعية عبد الله رشدي، أُحيل هو الآخر للتحقيق من قِبل وزارة الأوقاف، موضحًا أن ربما يُطبق عليه حكم الإعدام»، مشيرًا إلى 20% من المساجد لا تخضع لرقابة الأوقاف.

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تابع: «عبد الجليل مخطئ، طول الوقت نكفر فلان وعلان وخلاص، ليه هو أنت ربنا؟ طول عمرنا عايشين في مجتمع لا يُفرق بين مسلم ومسيحي، الموضوع ده ظهر من كام سنة وبيزيد، وحان الوقت أن نراجع أنفسنا، البلد والله ما ناقصة أزمات، وأي حاجة ممكن تتلم إلا القصة دي».