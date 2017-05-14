بعد ترشيح الدكروري رئيسًا لمجلس الدولة.. قانونيون: تصحيح للخطأ

التحرير

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بعد قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، ترشيح المستشار يحيى دكروري "منفردًا" لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل، باعتباره أقدم الأعضاء بعد رئيس المجلس الحالي محمد مسعود، وذلك لرفضها تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون "رؤساء الهيئات القضائية"، والذي يلزم الجمعية العمومية بترشيح 3 قضاة من بين أقدم 7 قضاة، والاستمرار في إعمال مبدأ الاقدمية المطلقة، الذي كان معمولا به قبل إصدار القانون الأخير.

ويسمح قانون «الهيئات القضائية» بأن يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الدولة من بين قائمة بـ3 قضاة تُقدم له، وفي حال عدم تقديم 3 مرشحين، يكون له الحق في اختيار رئيس المجلس من بين أقدم 7 قضاة فيه.

لا سلطان عليهم

من جانبه يقول الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة في مصر، بترشيح المستشار يحيى دكروري منفردًا لرئاسة المجلس، خلال العام القضائي المقبل، يُعد إرساء لدولة العدالة ودولة المؤسسات وحصانة القضاء واستقلاله، وإحترام للدستور والشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات.

وأضاف عبد النبي، في تصريح لـ"التحرير" أن قضاة مجلس الدولة احترموا مواد الدستور بهذا القرار، لافتًا إلى أن القانون الذى وافق عليه البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية "هو والعدم سواء" لمخالفته للدستور، لأن ما بُني على باطل فهو باطل.

وتابع: "المادة 185 تنص على أنه تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".

ولفت الفقيه الدستوري إلى أن المادة 186 تنص على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم".

وأوضح أن المادة 194 أيضا تنص على أن "رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

ونوه الفقيه الدستوري، بأن القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بـ"قانون رؤساء الهيئات القضائية"، يتسم بـ"شبهة عدم الدستورية"، لافتًا إلى أن فرض ذلك القانون سيحدث صداما بين مؤسسات الدولة، وكان أولى بمؤسسة الرئاسة أن تحترم الشرعية الدستورية ولا تخرج عليها، وتحترم كينونة الدولة المصرية.

وأشار إلى أن أي خروج على الشرعية الدستورية سيحدث صدام بين مؤسسات الدولة مثل "اتفاقية تيران وصنافير واتفاقية كالاماتا واتفاقية سد النهضة وغيرها"، مؤكدًا أن مؤسسة الرئاسة والبرلمان يغلبون مصلحة "الفرد الحاكم الواحد" وفي طريقهم للقضاء على دولة المؤسسات.

وأكد عبد النبي، أن خرق وانتهاك الدستور "المسئول الأول عنه رئيس الجمهورية" وفقًا للمادة 139 من الدستور والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به".

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وتابع الفقيه الدستوري: "المادة 144 يقسم فيها على رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، على احترامه للدستور والقانون".

تداعيات ما بعد القانون

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري منفردًا لرئاسة مجلس الدولة، يأتي ضمن تداعيات متوقعة بعد الموافقة على القانون "المشبوه" على حد قوله.

وأضاف السيد، في تصريح لـ"التحرير" أن أي تصادم يحدث بين مؤسسات الدولة سيضر بالجميع، لافتًا إلى أن مجلس الدولة رأى أن من حقه ترشيح ما يريده وفقا لقراراه الذي يراه صائبًا، ومن حق رئيس الجمهورية اتخاذ ما يراه مناسبًا، ويكون لكل منهم له ما له وعليه ما عليه.

وتابع: "أتمنى أن لا تتصاعد الأزمة، ويتحلى المسئولون بالحكمة ويتفهموا موقف القضاة"، لافتًا إلى أن الطريقة المثلى للخروج من الأزمة تكون من خلال عدم استجابة الرئيس لأي وشايات، ويحترم ويقدر الجمعية العمومية لمجلس الدولة التي رشحت المستشار يحيى دكروري، باعتباره الأقدم والأصلح لهذا المنصب، دون اللجوء إلى النص الذي يمكن الرئيس في حالة ترشيح عدد أقل من ثلاثة، أن يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المجلس.

صدام قائم

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن من يُسأل عن ترشيح ترشيح المستشار يحيى دكروري منفرداً لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل، هو مجلس الدولة، لافتًا إلى أنهم المنوطين بمخاطبة القانون، والرئيس هو المسئول عن تنفيذه، وسنترك ما يحدث للأيام لتحكم إلى أي منحنى ستصل النتائج.

وأضاف داوود، في تصريح لـ"التحرير" أن ما يحدث لا يعد عملًا تشريعياً، وعند إصدار القانون لا يكون البرلمان معنى بتنفيذه، لافتًا إلى الصدام موجود وقائم منذ صدور القانون، ونحن الآن فى التوابع المتعلقة بالصدام، وفي كل الأحول الدولة المصرية هي الخاسرة مما يحدث.

وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي أقره الرئيس فيما بعد، مما أثار غضب القضاة في عدة هيئات قضائية حيث اعتبروا ذلك القانون تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، قبل أن تمتثل محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة له، وتقدم مرشحيها وفق القانون الجديد.

يذكر أن المستشار يحيى الدكروري هو صاحب حكم أول درجة من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية.