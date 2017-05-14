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عبر "فيديو كونفرانس".. السيسي يفتتح غدًا محطة قطارات أسوان

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عبر "فيديو كونفرانس".. السيسي يفتتح غدًا محطة قطارات أسوان عبر "فيديو كونفرانس".. السيسي يفتتح غدًا محطة قطارات أسوان

مصراوي Masrawy

محطة سكك حديد أسوان بعد تطويرها

أسوان - إيهاب عمران:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح ، غدًا الأحد عبر " كونفراس" من مدينة قنا، محطة سكة حديد أسوان بعد انتهاء أعمال تطويرها، فيما أوضح المهندس نصر عبد العزيز، رئيس المنطقة الجنوبية لسكك حديد ، أن أعمال تطوير المحطة، نُفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وانتهت منها خلال يناير الماضي.

كما يفتتح الرئيس غدًا صومعة غلال قرية المفالسة في مدينة إدفو، والتي أنشأتها الهيئة الهندسية وبدأ تشغيلها التجريبي منتصف أبريل الماضي، وفق ما أفاد حسام العربي وكيل وزارة بقنا، الذي أشار إلى أن الصومعة تبلغ سعتها 60 ألف طن من الأقماح, وتدار إلكترونيًا.

ومن المقرر أن تستقبل محافظة قنا غدًا الأحد زيارة هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح خلالها عددًا من المشروعات، على رأسها مشروع المليون ونصف فدان، ومنطقة المثلث الذهبي، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الثانية من مشروع كوبري نجع حماد العلوي.​

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