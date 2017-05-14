عبر "فيديو كونفرانس".. السيسي يفتتح غدًا محطة قطارات أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأحد عبر "فيديو كونفراس" من مدينة قنا، محطة سكة حديد أسوان بعد انتهاء أعمال تطويرها، فيما أوضح المهندس نصر عبد العزيز، رئيس المنطقة الجنوبية لسكك حديد مصر، أن أعمال تطوير المحطة، نُفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وانتهت منها خلال يناير الماضي.

كما يفتتح الرئيس غدًا صومعة غلال قرية المفالسة في مدينة إدفو، والتي أنشأتها الهيئة الهندسية وبدأ تشغيلها التجريبي منتصف أبريل الماضي، وفق ما أفاد حسام العربي وكيل وزارة التموين بقنا، الذي أشار إلى أن الصومعة تبلغ سعتها 60 ألف طن من الأقماح, وتدار إلكترونيًا.

ومن المقرر أن تستقبل محافظة قنا غدًا الأحد زيارة هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح خلالها عددًا من المشروعات، على رأسها مشروع المليون ونصف فدان، ومنطقة المثلث الذهبي، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الثانية من مشروع كوبري نجع حماد العلوي.​