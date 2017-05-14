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طفلة لمحافظ بورسعيد: أليس من حقنا ماء نظيف؟

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طفلة لمحافظ بورسعيد: أليس من حقنا ماء نظيف؟ طفلة لمحافظ بورسعيد: أليس من حقنا ماء نظيف؟

مصراوي Masrawy

الطفلة وسام السيد حامد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجهت طفلة بمنطقة الجزر والمراحات جنوبي محافظة بورسعيد، اليوم السبت، رسالة إلى المحافظ اللواء عادل الغضبان، قالت فيها: "أليس من حقنا شرب ماء نظيف؟ أليس من حقنا مستشفى ومدرسة؟ أليس من حقنا أن نذاكر على ضوء مصباح كهرباء؟".

وجاءت رسالة الطفلة وسام السيد حامد، خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع أهالي منطقة الجزر والمراحات بمنطقة العجيبة، في حضور الآلاف من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، فيما علق المحافظ على رسالة الصغيرة بالتأكيد على أن أهالي الجنوب لهم كل الحق في جميع الخدمات والمرافق، مشيرًا إلى العمل على وضع خطة عمل لتحسين الخدمات بهذه المناطق.

وفي السياق، قرر المحافظ صرف 5 آلاف جنيه لأسرة الطفلة، و10 آلاف أخرى لتلميذ تلا آيات من القرآن الكريم، فضلاً عن 50 ألفًا قرر تخصيصها لمدرسة "الصبيحة"، التي يدرس الطفلان بها.​

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