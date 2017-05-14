ماذا يحدث للأهلي عندما يبدأ مشواره الإفريقي بالتعادل؟

التحرير

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تعادل الأهلي أمام ضيفه زاناكو الزامبي، دون أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد هذه المرة هي الرابعة للأهلي التي يبدأ فيها أولى مبارياته بالتعادل بدور المجموعات، حيث سبق وأن تعادل من قبل في 3 مرات.

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي، مشوار الأهلي عندما يبدأ أولى مبارياته بدوري المجموعات بالتعادل.

- المرة الأولى

في بطولة 2010 بدأ الأهلي مشواره بالتعادل خارج أرضه، عندما واجه فريق هارتلاند النيجيري، وانتهى اللقاء التعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتأهل الفريق الأحمر كوصيف في مجموعته ليواجه فريق الترجي التونسي.

وعندما واجه الأهلي، الترجي التونسي ذهاباً، نجح في تحقيق الفوز بهدفين لهدف، ليتلقى الهزيمة في مباراة العودة بهدف نظيف، لودع المنافسة من الدور نصف النهائي.

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- المرة الثانية

عام 2011، واجه الأهلي فريق الوداد الرياضي المغربي على ملعبه، وخرج من اللقاء متعادلاً بنتيجة (3-3)، وجاء الأهلي في المركز الثالث ليودع البطولة، ويتأهل في مجموعته الترجي التونسي والوداد المغربي.

- المرة الثالثة

بدأ الأهلي بطولة 2013 في مواجهة غريمة التقليدي الزمالك، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويصعد الأهلي لمباراة نصف النهائي ليواجه فريق القطن الكاميروني في نصف النهائي ويتعادل مع إيجابيا بهدف لمثله ثم يفوز عليه في ركلات الترجيح بنتيجة (7-6).

وفي المباراة النهائية واجه الاهلي فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ويفوز عليه بنتيجة 3-1 في مجموع المبارتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الأهلي بالبطولة.