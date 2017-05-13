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موسى: الدولة في مأزق بعد اختيار مجلس الدولة قاضي «تيران وصنافير»

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موسى: الدولة في مأزق بعد اختيار مجلس الدولة قاضي «تيران وصنافير» موسى: الدولة في مأزق بعد اختيار مجلس الدولة قاضي «تيران وصنافير»

التحرير

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قال الإعلامى أحمد موسى، إنه يحق للرئيس عبد الفتاح ، تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب المجلس، مشدّدًا على أن جمعية مجلس الدولة اليوم كانت صاخبة، وتم الاتفاق على اختيار مرشح واحد فقط كي يكون رئيسًا للمجلس.

أضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أننا «أمام مأزق حقيقي بعد اختيار الجمعية العمومية للمجلس المستشار يحيى دكروري، قاضي مصرية تيران وصنافير، وعلى أهل القانون أن يخبرونا كيف نخرج من هذا المأزق، سنرى الأيام القادمة كيف ستتعامل الدولة».

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تابع «لا خلاف بين الدولة والقضاء، والرئيس حكم بين السلطات، والقانون أصدره مجلس النواب والرئيس صدّق عليه، ولا يتدخل لحساب سلطة على أخرى، ومصر دولة قانون والرئيس دائمًا ينتصر للقانون».

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التحرير

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