الحسيني: أبو الفتوح أحد أعمدة الإخوان ولن يجمع أصوات بانتخابات 2018

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه يندهش من شائعات خوض الفريق سامي عنان، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، السباق الرئاسي في 2018، وذلك لأنه هناك تصورًا أن أحدًا منهما من الممكن أن يجمع أصوات.

أضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «بتوقيت القاهرة»، عبر فضائية «أون لايف»، مساء السبت، «في ناس لسه تظن أن دكتور أبو الفتوح ممكن يبقى رئيس مصر، مش عارف إزاي حد يثق في أنه يعطي صوته الانتخابي لعمود من أعمدة جماعة الإخوان».

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تابع «أبو الفتوح لم يكن مجرد عضوًا عاديًا، ده يعتبره الأعضاء المؤسس الثاني الذي لّم شتات الجماعة الإرهابية منذ نشأتها، هو خرج عن الجماعة ولكنه لم يخرج عن مبادئها».