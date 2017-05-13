صلاح شاهين: رأس مال «بيت المقدس» يبلغ مليار دولار

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قال اللواء أركان حرب صلاح شاهين، مستشار وزير الدفاع لشئون المعلومات، إن "الجيش المصري يستمد قوته من الشعب والمواطنين، فهم ظهيره"

وأكد شاهين أن مصر لم تواجه هذه الأحداث بهذا الشكل منذ 7 آلاف عام، فلم يتعرض الوطن لتهديدات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية، مرة واحدة، مشيرا إلى أن الجبهات الأربع الشرق والغرب والشمال والجنوب لتواجه تهديدات السلاح والإرهاب والتهريب.

وقدم مستشار وزير الدفاع لشئون المعلومات، عرضا مسجلا خلال كلمته، مساء اليوم السبت، بإحدى ورش عمل مؤتمر الشباب المنعقد بمدينة الغردقة، مدته 15 دقيقة للشباب الحاضرين يوضح مدى استخدام داعش للشباب وتجنيدهم واجتزائهم الآيات من سياقها من أجل تدمير الوطن وتكفير المجتمعات ونشر التطرف وتخريب المنشآت والمرافق وإشاعة الأكاذيب وسفك دماء الأبرياء، مؤكدا أن مصر تعتبر أن الإرهاب لا دين له، مطالبا العالم بأن يقضي عليهم لأن الإرهاب إذا تُرك حرا سيسقط الدول واحدة تلو الأخرى.

وتابع شاهين: "القوات المسلحة ستساعد في إرساء تمكين الشباب من خلال إنشاء كلية للسياسة وتخريج كوادر شابة".

وأشار إلى أن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب كانت فريدة من نوعها في المنطقة، بفضل الشعب صاحب حضارة 7 آلاف سنة، لافتا إلى أن الإرهاب انتشر في كل دول العالم سواء العظمى أو النامية، متبنيا مفهوم الاستيطان واختيار وزراء لهم كوزراء حرب ووزراء سلاح وتجارة بعيدا عن سيطرة الحكومات في تلك البلاد، مضيفا: "مصر ليست تحارب الإرهاب فقط وإنما تؤمن حدودها التي لولا حمايتها لكانت خريطة الإرهاب قد تقدمت في أنحاء البلاد".

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وأوضح أن "الإمارة الإسلامية" متطرفة وموجودة في رفح والشيخ زويد والعريش وأن نسبة الإرهاب في سيناء 2%، وبدعم من جماعة الأخوان وتحت تدريب قيادتهم واستقطاب العناصر الهاربة من السجون وهم أصحاب مسميات "لواء الثورة" وغيرها رغم أن التنظيم واحد، بهدف إرهاق الأجهزة الأمنية.

وأعلن مستشار وزير الدفاع لشئون المعلومات أن جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية التي تنتمي لـ"داعش" لديها رأس مال يبلغ مليار دولار من سرقة نفط العراق وبيع البشر، لافتا إلى أن الخلافة الإسلامية مفهوم لا اختلاف عليه، وإنما الخلافة بمفهوم متطرفي سيناء مجرد "إرهاب وتطرف" يريد فرض القوة على الشعب، وسلب وسفك الدماء بغير حق.

وكشف أن القيادي أبو دعاء المصري الذي استهدفته القوات المسلحة خلال الأيام الأخيرة كان على بعد أمتار من كمين أمين أمني بمحافظة سيناء يعقد اجتماعا مع ستة من أعضائه.

من جانبه، أضاف المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أن لدينا من الكفاءات ما يمكننا من بناء أحزاب سياسية ومؤسسات ثقافية وسياسية.

واستكمل خلال كلمته: "مستقبل وطن عمره ما هيقف على حد ولا هيقف على شخص معين ولا نحزن إن غادرنا أي فرد من الحزب".