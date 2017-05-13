أخبار عاجلة

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي -
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لاستخراج جوازات بديلة.. تأجيل عودة سائحي "مركب الغردقة" إلا بلادهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حريق اندلع بسبب ماس كهربائي خلال عودة المركب من رحلة كروز بحريحريق اندلع بسبب ماس كهربائي خلال عودة المركب من رحلة كروز بحري

حريق اندلع بسبب ماس كهربائي خلال عودة المركب من رحلة كروز بحري (4)حريق اندلع بسبب ماس كهربائي خلال عودة المركب من رحلة كروز بحري (4)

حريق اندلع بسبب ماس كهربائي خلال عودة المركب من رحلة كروز بحري (1)حريق اندلع بسبب ماس كهربائي خلال عودة المركب من رحلة كروز بحري (1)

حريق اندلع بسبب ماس كهربائي خلال عودة المركب من رحلة كروز بحري (2)حريق اندلع بسبب ماس كهربائي خلال عودة المركب من رحلة كروز بحري (2)

البحر الأحمر - أحمد عوض: 

أعلن حسن فؤاد الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري في البحر الأحمر، تأجيل موعد مغادرة سائحي مركب الغردقة المشتعل إلى بلادهم، وذلك لاستكمال إجراءات استخراج جوازات سفر بديلة لهم بعد أن دُمرت متعلقاتهم في الحادث.

وتمكنت القوات البحرية، صباح اليوم السبت، من إنقاذ 24 سائحًا مختلفي الجنسية بعد أن اندلع حريق في مركب سياحي كان يقلهم قبالة شواطئ مدينة الغردقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري، لمصراوي، أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي خلال عودة المركب من رحلة كروز بحري استمرت قرابة أسبوع، مضيفًا أن الرحلة كانت الختامية في برنامج زيارة السائحين الـ 24 قبل عودتهم إلى بلادهم، وأن تلف أوراقهم خلال الحريق أرجأ رحلة عودتهم لحين انتهاء استخراج جوازات بديلة لهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

وزير الأوقاف: لن نسمح بشق الصف الوطني وإحداث فتنة

وزير الأوقاف: لن نسمح بشق الصف الوطني وإحداث فتنة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة