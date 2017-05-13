لاستخراج جوازات بديلة.. تأجيل عودة سائحي "مركب الغردقة" إلا بلادهم

البحر الأحمر - أحمد عوض:

أعلن حسن فؤاد الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري في البحر الأحمر، تأجيل موعد مغادرة سائحي مركب الغردقة المشتعل إلى بلادهم، وذلك لاستكمال إجراءات استخراج جوازات سفر بديلة لهم بعد أن دُمرت متعلقاتهم في الحادث.

وتمكنت القوات البحرية، صباح اليوم السبت، من إنقاذ 24 سائحًا مختلفي الجنسية بعد أن اندلع حريق في مركب سياحي كان يقلهم قبالة شواطئ مدينة الغردقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري، لمصراوي، أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي خلال عودة المركب من رحلة كروز بحري استمرت قرابة أسبوع، مضيفًا أن الرحلة كانت الختامية في برنامج زيارة السائحين الـ 24 قبل عودتهم إلى بلادهم، وأن تلف أوراقهم خلال الحريق أرجأ رحلة عودتهم لحين انتهاء استخراج جوازات بديلة لهم.