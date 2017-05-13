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صلاح فضل يطالب بتنظيم ورشة للشعر على غرار "كتابة القصة القصيرة"

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جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (24)جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (24)

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جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (28)جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (28)

جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (29)جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (29)

جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (30)جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (30)

جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والروايةجائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية

جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (32)جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (32)

جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (33)جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (33)

جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (34)جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (34)

جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (35)جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (35)

جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (36)جائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية (36)

كتبت ــ نسمة فرج:
تصوير ـ أحمد النجار:

قال الناشر محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، إن مبادرة الدار بتنظيم الورش استجابة لفكرة من هيئة تحرير الدار لرعاية المواهب الإبداعية الشابة ومواصلة دعمها لإثبات حضورها من خلال واحدة من أعرق دور النشر المصرية والعربية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الدار المصرية اللبنانية بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تكريم المشاركين بورشة كتابة القصة والرواية اليوم السبت، وحضر التكريم الدكتور صلاح فضل، الدكتور شاكر عبد الحميد، الدكتور أحمد درويش والروائي إبراهيم عبد المجيد.

وأكد رشاد أن الدار ستقوم بنشر العمل الذي سيتم اختياره في الحفل في حضور عدد من المثقفين والأدباء.

ومن جانبه أوضح الروائي مكاوي سعيد، أن الورشة التي قدمتها الدار من أفضل ورش الأدبية لأنها تحسن أدوات الكاتب وتعطيه المساحة للإبداع.

وأشار الكاتب عمرو العادلي إلى أن الورشة مفيدة للشخص الموهوب والغير موهوب، موضحا أن الورشة مفيدة للشخص الموهوب لكي يطور أدواته أما الغير موهوب فيعرف إمكانياته.

وطالب الدكتور صلاح فضل وأحمد درويش بإقامة ورشة للشعر وتخريج شعراء جيدين.

ونظمت الدار المصرية اللبنانية ورشة لكتابة القصة القصيرة في أكتوبر الماضي بإشراف الكاتب مكاوي سعيد الحائز على جائزة الدولة في القصة وصدرت أعمال الورشة في كتاب بعنوان "الطريق إلى النبع".

كما نظمت الدار ورشة لكتابة الرواية بإشراف الكاتب عمرو العادلي الحاصل على جائزة الدولة في الرواية.

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