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حسام البدري: اللاعبون لم يستوعبوا الحلول التي قدمتها لهم

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حسام البدري: اللاعبون لم يستوعبوا الحلول التي قدمتها لهم حسام البدري: اللاعبون لم يستوعبوا الحلول التي قدمتها لهم

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إن فريقه خسر نقطتين في مباراة اليوم، أمام زاناكو، لكن المشوار طويل، بحسب قوله.

وأشار البدري، إلى أنه يكن الاحترام للمدير الفني لفريق زاناكو لقوله الحقيقه بأن فريقه قاتل للحصول على نقطة من المارد الأحمر.

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وأكد حسام البدري، أن فريقه كان يهاجم دون أي شراسة على المرمى، بالإضافة إلى سوء الحظ الشديد الذي واجه الفريق لتسجيل الأهداف.

وأوضح، أن التغييرات التي جاءت في تشكيلة الفريق وفقا لرؤية فنية من البداية، وأن التغييرات أثناء اللقاء كانت بسبب الإرهاق، لافتا إلى أن اللاعبين لم يستوعبوا الحلول التي أردت إيصالها لهم وكان هذا سببًا في غياب الشراسة الهجومية.

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التحرير

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