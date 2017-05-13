سيد معوض بعد التعادل أمام زاناكو: سنبدأ الحرب

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أكد سيد معوض، المدرب المساعد للنادي الأهلي، أنه لم يكن يتمنى بداية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالتعادل أمام زاناكو الزامبي، مشيرًا إلى أن النتيجة ستصعب على الفريق المباريات المقبلة.

وتابع «معوض»، خلال تصريحاته لقناة beIN SPORT، «سنبدأ الحرب على الـ 5 مباريات المتبقية، ونتعامل مع الواقع»، مضيفًا أن الجهاز الفني درس فريق زاناكو جيدًا، لكن هذه ليست المشكلة، فالأزمة في هبوط أداء الأهلي، فكان هناك عدد كبير من اللاعبين بعيدين تمامًا عن مستواهم الطبيعي.

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