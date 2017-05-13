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فيديو| وائل جمعة: لاعبو الأهلي فوجئوا بمستوى زاناكو

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فيديو| وائل جمعة: لاعبو الأهلي فوجئوا بمستوى زاناكو فيديو| وائل جمعة: لاعبو الأهلي فوجئوا بمستوى زاناكو

التحرير

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علق وائل جمعة، محلل قنوات beIN SPORT، على تصريحات سيد معوض، المدرب المساعد للنادي الأهلي، بشأن دراسة الجهاز الفني لنقاط قوة وضعف زاناكو الزامبي، مشيرًا إلى أنه شعر بتفاجؤ اللاعبين بمستوى الفريق الضيف.

وانتقد «الصخرة»، أداء النيجيري جونيور أجاي، جناح القلعة الحمراء، معلقًا «هو لاعب جيد، ليس على مستوى النادي الأهلي».

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وأضاف، أن اللعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا يختلف تمامًا عن الدوري المحلي، فالبطولة الإفريقية تحتاج لسرعات ومجهود بدني أكبر.

وتعادل الأهلي أمام ضيفه زاناكو الزامبي، دون أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

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التحرير

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