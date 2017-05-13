السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بالصف دون وقوع إصابات

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، في السيطرة على حريق اندلع بمزرعة نخيل بمركز الصف.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من نائبه لقطاع الجنوب اللواء مصطفى عناني، باندلاع حريق بمزرعة.

وانتقل رجال الحماية المدنية تحت إشراف اللواء أسامة شعبان، وتمكنوا من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، دون وقوع إصابات.

وقال خفير خصوصي مكلف بحراسة قطعة أرض بها عدد من أشجار النخيل، إن النيران اشتعلت بكمية من المخلفات، لكنها امتدت بتأثير الرياح إلى المزرعة.