"المصرية اللبنانية" للنشر تعلن أسماء الفائزين بجوائز ورشة الرواية

كتبت ــ نسمة فرج:

تصوير - أحمد النجار:

أعلن الناشر محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، فوز الكاتب أحمد صابر عبد الحي بجائزة أفضل كاتب في ورشة كتابة القصة والرواية.

ووقع أحمد صابر عبد الحي عقدًا مع الدار ككاتب محترف.

وكرم محمد رشاد المشاركين في الورشة وهم عمر سليم وجهاد الدرديري وأيه فكري وأحمد مرسال وسارة علي وشيرين جمال الدين وأحمد عبد السلام عشري، ويوسف شريف، ومحمود عبد الهادي، وعمرو حسن أحمد، وعلياء أسامة أيوب، وأسماء رمضان محمد، وإسلام رمضان شعبان، وأشرف ثابت إسماعيل، وأحمد صابر عبد الحي، وسارة عادل، وأحمد سعيد فريد عبد العظيم.

يذكر ان الدار المصرية اللبنانية نظمت ورشة لكتابة القصة القصيرة في أكتوبر الماضي بإشراف الكاتب مكاوي سعيد الحائز على جائزة الدولة في القصة وصدرت أعمال الورشة في كتاب بعنوان "الطريق إلى النبع".

ونظمت الدار ورشة لكتابة الرواية بإشراف الكاتب عمرو العادلي الحاصل على جائزة الدولة في الرواية.